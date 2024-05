Fulmine - un gin elettrizzante

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prodotto dalla giovane azienda piemontese Glep, dall’estetica animalista e rock, ha come simbolo una tigre ed è realizzato con macerazione in erbe, spezie e radici delle Alpi Occitane. Il prodotto simbolo (e superpremiato) dellla start-up creata nel 2018 da Enzo Primatesta e Luca Garofalo

Alluvione in Emilia, un anno dopo i protagonisti rivivono il salvataggio simbolo - Alluvione in Emilia, un anno dopo i protagonisti rivivono il salvataggio simbolo - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...

Le spettacolari immagini della Torre Eiffel colpita da un fulmine. Il video è virale - Le spettacolari immagini della Torre Eiffel colpita da un fulmine. Il video è virale - Le immagini sono state riprese dalle telecamere del CESE (Conseil économique social et environnemental) e sono diventate immediatamente virali: un fulmine colpisce in pieno la Torre Eiffel.

Torre Eiffel colpita da un fulmine durante il temporale: il video - Torre Eiffel colpita da un fulmine durante il temporale: il video - Il video ha catturato il momento esatto in cui un fulmine si è abbattuto sulla celebre Tour Eiffel illuminando il cielo parigino.