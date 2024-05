Fuga e sofferenza La spunta Brescia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) La Germanidal +23 alla, ma alla fine arriva un prezioso successo in gara-1 dei quarti di finale playoff. Un esordio alla fine vincente. Due anni, fu successo nella prima, combattutissima sfida con Sassari, prima del fatale ko nella seconda uscita casalinga. Ma questa è Pistoia, e allora partenza forte per la squadra di Magro, come manifesta il 23-12 dopo dieci minuti di gioco. La "sassaiola" arriva nel secondo quarto, aperto dal +15 di Massinburg e dal parziale che con una tripla di Burnell vale il 41-19. 48 i punti realizzati nel primo tempo, un passo da Germani pre-Final Eight, con Miro Bilan sugli scudi, e ancora a segno dalla distanza. Amedeo Della Valle c’è, ma il contributo è collettivo se si mette da parte il solo Semaj Christon, sempre più avulso dal resto della squadra. Pistoia è timida, poco presente a rimbalzo, alla ...