Francesca Manzini a La Volta Buona | il nuovo compagno e gli amori tossici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha unamore e ne ha parlato a La. Un sentimento che l’ha tra, donandole un evidente sorriso. Nel parlare del suo, la conduttrice, imitatrice e scrittrice non è riuscita a smettere di sorridere. Gioiosa e luminosa, ha parlato del suo Matteo, così come dell’amore tossico vissuto. L’addio a Marco Scimia Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo,ha annunciato come la storia d’amore con Marco Scimia sia ormai terminata da tempo. Ha inizialmente liquidato il tutto con un semplice: “Ognuno per la propria vita”. Ci ha tenuto a sottolineare come quello che vive oggi è un amore “delicato, sano, bello e soprattutto vero”. Non ha voluto gettare tutta la colpa sul suo ex ...