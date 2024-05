FOTO Silos perde gas nella zona industriale | intervento provvidenziale dei vigili del fuoco

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, intorno alle ore 8 a Salerno alla Sala Operativa deidelè giunta una richiesta dia causa della fuoriuscita di gas, prima, e successiva esplosione di uncontenente bitume in via Mecio Gracco,. Immediato l’dei caschi rossi della sede centrale che con l’ausilio di un’autoscala hanno provveduto a raffreddare ilin questione con estinguente schiumogeno, monitorando le temperature grazie ad una termocamera. Lo scoppio provocato probabilmente dall’innalzamento eccessivo della pressione all’interno della struttura non ha creato ulteriori danni ai fabbricati vicini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

