Forza Italia vuole togliere ad Arera la regolazione delle tariffe sui rifiuti Le critiche | Rischio costi senza controllo per i cittadini

(Di lunedì 13 maggio 2024)sottrarre all’ladei. È quanto prevedono gli emendamenti al decreto Superbonus presentati in commissione Finanze del Senato da Claudio Lotito e Claudio Fazzone. Come si legge nel testoproposte vengono ridotte le competenze dell’Autorità diper Energia Reti e Ambiente: in particolare gli emendamenti vanno a cassare le competenze sulla predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario, sull’emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, sulla valutazione deisingole prestazioni e la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio. Modifiche che per il ...

Al comizio di Wilwood The Donald spara a zero su Biden ma converge con lo sfidante sulla politica di disincentivo per l’ Auto motive cinese

Panchina Milan , Antonio Conte spinge per il ritorno in Italia e gradirebbe il Diavolo: la società di Gerry Cardinale però ha idee diverse… Panchina Milan , Antonio Conte vuole il ritorno in Italia e gradirebbe Milan o: ma Gerry Cardinale ha altri ...

I legali di Giorgi: "Rientrerà presto in Italia". Binaghi: "Sarebbe potuta diventare come Sinner" - I legali di Giorgi: "Rientrerà presto in italia". Binaghi: "Sarebbe potuta diventare come Sinner" - Resta il mistero su dove si possa trovare ora Camila. Gli avvocati Marini e Nicotra: "Il suo addio non ha nulla a che vedere con la vicenda del Fisco, lì non c'è mai stata alcuna volontà di sottrarsi ...

"È a 965 km". E ora la Ong vuole pure scegliere il porto per i migranti - "È a 965 km". E ora la Ong vuole pure scegliere il porto per i migranti - Dopo un intervento a ridosso delle acque libiche, nel golfo tra Libia e Tunisia, la Geo Barents chiede il porto all'italia che assegna Civitavecchia ma la Ong si lamenta ...

Incontro Assoinfluencer AIICQ a Cosmofarma: i temi Beauty più discussi del momento - Incontro Assoinfluencer AIICQ a Cosmofarma: i temi Beauty più discussi del momento - All'interno della interessante cornice di CosmoFarma, dove espositori ed eventi hanno "celebrato" il valore della dermocosmesi anche per il canale farmacia, si è tenuto un talk davvero utile per chi s ...