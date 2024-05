Forza Italia e Lega ora spronano il governo. "La riforma Una priorità. Niente rallentamenti" - forza italia e Lega ora spronano il governo. "La riforma Una priorità. Niente rallentamenti" - Nessuno vuole alimentare polemiche o stressare i toni, anche a taccuini chiusi, né tantomeno lanciare ultimatum o spalancare fronti polemici ...

Il muro dell’Anm, l’inchiesta ligure, la separazione delle carriere, le elezioni: è la tempesta perfetta - Il muro dell’Anm, l’inchiesta ligure, la separazione delle carriere, le elezioni: è la tempesta perfetta - I magistrati, dunque, sono uno dei quattro elementi della tempesta perfetta. Ieri hanno chiuso a Palermo il loro 36° congresso nazionale. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm, ha spiegato che per ...

La strategia di Salvini: «Serve meno Europa, Vannacci è con noi per difendere l’Italia» - La strategia di Salvini: «Serve meno Europa, Vannacci è con noi per difendere l’italia» - Tappa del leader del Carroccio in Veneto e in Friuli Venezia Giulia: «Dobbiamo bloccare la pericolosa deriva ideologica di Bruxelles» ...