Forza Democratica verso le elezioni comunali a San Cipriano Picentino - Naddeo illustra il programma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un politico sempre in prima fila, grande conoscitore della macchina amministrativa dal punto di vista normativo e tecnico, ci racconti i progetti che ha realizzato, quelli futuri, ma senza svelare ancora troppo di quest’ultimi… Parallelamente al mio lavoro di medico, ho sempre dedicato grande attenzione alla politica. Fare il sindaco per ben tre consiliature, la prima volta a 29 anni, è stata una esperienza incredibile, che mi ha permesso di esprimere la mia natura più idealista, di sviluppare la mia capacità di problem-solving e di delega. Sono un’ottimista e penso che ognuno di noi possa contribuire incisivamente per un cambiamento della società attral’etica, il rispetto e l’empatia. Il mio leitmotiv è quello di far sì che il comune di San, ritorni ad avere un ruolo in uno scenario comprensoriale e provinciale. Tanti gli obiettivi ...