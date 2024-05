Formula E | Una gioia meritata per Antonio Felix Da Costa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) La prima vittoria di questa stagione è finalmente arrivata perDache è riuscito a battere tutti gli avversari nella Gara 2 dell’E-Prix Berlino 2024 piazzando la Porsche padrona di casa davanti alle vetture rivali. Una doppia soddisfazione che il portoghese attendeva da tantissimo tempo: i numeri in questa annata, infatti, non sono molto positivi per il lusitano che non aveva mai centrato il podio prima di questo appuntamento berlinese. Il lusitano ha disputato una grande gara, mettendo in pista astuzia e strategie che sono risultate vincenti. Un biglietto da visita positivo che smuove la sua classifica portandolo all’ottavo posto della graduatoria con 59 punti conquistati. Un importante (e ottimistico) punto di ripartenza per vivere le ultime sei sfide del campionato elettrificato al massimo delle sue possibilità. ...