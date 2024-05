Formia Futuro rifiuti zero - approvato il bilancio annuale della società guidata da Raffaele Rizzo

Napoli. È stato approvato in assemblea dal socio unico Regione Campania il bilancio 2023 di AIR Campania S.p.A. e riconfermato Anthony Acconcia amministratore unico dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale per il triennio 2024-2026. Pur ...

Ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Garanzia Fidi Scpa, che ha approvato il bilancio per l’anno 2023 , facendo registrare un utile di € 98.766, incrementato del 181% rispetto al 2022. “Un risultato – afferma Rosario Caputo, ...

(Adnkronos) – Ha avuto luogo l’assemblea generale ordinaria dei soci di Garanzia Fidi Scpa ( Ga.Fi ), che ha approvato il Bilancio per l’anno 2023 , facendo registrare un utile di 98.766 euro, incrementato del 181% rispetto al 2022. “Un risultato ...

Cimolai, risultati 2023 confermano ripartenza dopo piano concordatario - Cimolai, risultati 2023 confermano ripartenza dopo piano concordatario - Il Consiglio di Amministrazione di Cimolai ha approvato il progetto di bilancio 2023, che chiude con un risultato netto di 324 milioni di euro, ...

Cimolai torna all'utile dopo l'accordo con i creditori - Cimolai torna all'utile dopo l'accordo con i creditori - Approvati dal cda i numeri del bilancio 2023: ricavi del gruppo a 390 milioni, il portafoglio ordini tocca quota 810 milioni ...

Cimolai approva il bilancio, al 31 marzo ordini per 810 milioni - Cimolai approva il bilancio, al 31 marzo ordini per 810 milioni - (ANSA) - PORDENONE, 13 MAG - Il consiglio di amministrazione di Cimolai spa ha approvato il progetto di bilancio 2023, con 290 milioni di euro di ricavi, in linea con quanto realizzato l'anno preceden ...