Fondazione Cr Firenze - 500mila euro per iniziative di partecipazione culturale

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 - Musica, teatro, arte eculturali nelle periferie e nelle scuole superiori dei quartieri fiorentini e dei comuni della Città Metropolitana. Torna il progetto “” con il qualeCrincoraggia la realizzazione di attività culturali per promuovere benessere sociale e inclusione, e valorizzare i luoghi della cultura e gli spazi pubblici dei quartieri non centrali di(e del territorio della Città Metropolitana), di Arezzo e di Grosseto. Le risorse totali messe a disposizione per lepartecipative sono 500 mila, di queste 200 mila per la prima volta sono espressamente dedicate ai percorsi inclusivi e di educazione alla cultura nelle scuole ...