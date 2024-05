Folle incidente ai campionati francesi di ciclismo | l’ammiraglia sperona una ciclista in piena corsa

CODOGNO La Croce rossa in festa: bagno di folla in centro - CODOGNO La Croce rossa in festa: bagno di folla in centro - In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa che celebra 160 anni di storia, il Comitato della Croce Rossa di Codogno presente in città dal 1889 ha organizzato domenica in piazza Cairoli una ...

"Quando il partito chiama, non mi tiro mai indietro": presentata la candidatura di La Rocca Ruvolo - "Quando il partito chiama, non mi tiro mai indietro": presentata la candidatura di La Rocca Ruvolo - Renato Schifani: "Non ho dubbi sul fatto che Forza Italia farà un risultato a due cifre alle europee e mi auguro si possa realizzare anche qualche sorpresa nei numeri di seggi. La lista è competitiva, ...

Giada Paolella, silenzio e un unicorno colorato per ricordare la bambina di 8 anni morta in un incidente - Giada Paolella, silenzio e un unicorno colorato per ricordare la bambina di 8 anni morta in un incidente - A Castione i funerali della piccola che era sull'auto guidata dalla nonna. I pensieri per lei:«È figlia di tutti noi, della comunità» ...