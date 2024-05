CARPI (Modena) Dentro, una Folla composta di visitatori, almeno trecento nel corso della giornata. Fuori, altrettano composte, cento persone in preghiera . I primi per ammirare il Cristo sfregiato, da ieri di nuovo esposto nella chiesa di ...

Il principe Harry e sua moglie Meghan ad una partita di Polo - Il principe Harry e sua moglie Meghan ad una partita di Polo - Lagos, 13 mag. (askanews) Il principe Harry e sua moglie Meghan hanno assistito ad una partita di beneficenza al Lagos Polo Club al termine ...

Folla in preghiera per il pellegrinaggio al Santuario di Fatima - folla in preghiera per il pellegrinaggio al Santuario di Fatima - Fatima, 13 mag. (askanews) - Migliaia di pellegrini si sono riuniti nella città portoghese di Fatima in occasione dell'annuale pellegrinaggio al Santuario della Madonna. Con una messa illuminata dalla ...

Il “popolo” di Mamma Natuzza radunato a Paravati e la chiesa elevata presto a santuario mariano - Il “popolo” di Mamma Natuzza radunato a Paravati e la chiesa elevata presto a santuario mariano - Una folla immensa che invocava la Madre Celeste e la Serva di ... mie forze mi sono lasciata travolgere da questa donna straordinaria. Quando mi raccolgo in preghiera davanti alla sua tomba ritrovo la ...