Firenze - Papucci FdI | secondo rave in due settiman - gli unici che riescono a dormire sono gli assessori Pd

(Di lunedì 13 maggio 2024) “E due. Dopo ialle Cascine di fine aprile, nella notte tra sabato e domenica ne è andato in scena un altro nelle vicinanze dell’ospedale Palagi: i residentistati assordati da musica ad alto volume e schiamazzi, nell’immobilismo dell’amministrazione comunale. Insomma, gliche hanno dormitostati glidel Pd”. A dirlo è Sheila, candidata al consiglio comunale per Fratelli d’Italia, commentando ilparty improvvisato vicino all’ospedale Piero Palagi a. “Ilè andato avanti fino alle prime ore di domenica – dice– lasciando dietro di sé la sporcizia abbandonata dai suoi frequentatori, che evidentemente sanno di trovare aun luogo molto ...

Un Alunno di 8 anni è stato investito dopo essere sceso dallo scuolabus a Lutago, in valle Aurina. Il bimbo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. L'articolo Alunno di 8 anni scende dallo scuolabus e viene investito e ...

"Rigettate le istanze cautelari". Ieri sera, a firma del presidente Vito Branca, il Collegio di garanzia dello sport del Coni, ha preso atto della delicatezza della materia, rilevando che "le questioni sottoposte al vaglio del Collegio non ...

Bellaria (Rimini), 10 maggio 2024 – Continuano gli eventi del Bellaria Film Festival . Domani alle 10.30 sarà proiettato all’Astra Zamora, primo Film da regista per Neri Marcorè. Alle 14 al palazzo del Turismo sarà presentato Il pazzo di Dio di ...

