Fiorentina - senti Maxime Lopez | 'Non so se resterò Mi servirebbe tornare a giocare una stagione da titolare'

M.LOPEZ, Non la mia miglior stagione. Non so se rimarrò - M.lopez, Non la mia miglior stagione. Non so se rimarrò - Intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, il centrocampista della Fiorentina maxime lopez ha parlato della stagione e di quella, più in generale della Fiorentina. "Sono ...

TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO PER ITALIANO. CASTROVILLI DI NUOVO ESTERNO - TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO PER ITALIANO. CASTROVILLI DI NUOVO ESTERNO - Sarà una Fiorentina diversa da quella vista a Brugge, ma quanto diversa La palla passa a Vincenzo Italiano che adesso si trova davanti quindici giorni che lo separano dalla finale di Atene.

Fiorentina-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - Fiorentina-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - La squadra toscana, già proiettata verso la finale di Conference League, ospita un Monza privo di particolari obiettivi da perseguire, ed a secco di successi da sei gare nelle quali ha ottenuto tre pu ...