Fiorentina-Napoli - biglietti in vendita da oggi alle ore 15

Bergamo. “Ce ne andiamo a Dublino” cantavano i tifosi dell’Atalanta dopo aver staccato il pass per la finalissima di Europa League: da lunedì 13 maggio alle ore 12, con termine fissato venerdì , parte la caccia ai biglietti per la sfida contro il ...

La prevendita per la sfida con la Juve, in programma lunedì 20 alle 20,45, scatterà domani alle 10 e per quattro giorni sarà una faccenda solo bolognese. Chiaro l’intento del club: riempire il più possibile lo stadio di rossoblù. Lunedì e martedì ...

ATENE, Sciacallaggio sui biglietti in finale: fino a 3558 euro - ATENE, Sciacallaggio sui biglietti in finale: fino a 3558 euro - Se a Firenze ci sono grosse difficoltà per capire come raggiungere la finale di Conference League ad Atene, lo stesso non si può dire in Grecia dove siamo arrivati peraltro già ...

Maggio, Fuortes lancia eventi estivi in cavea, 'prezzi popolari' - Maggio, Fuortes lancia eventi estivi in cavea, 'prezzi popolari' - Una programmazione estiva che porta nella cavea del Teatro del Maggio, ovvero lo spazio all'aperto sul tetto da circa 1800 posti, un'opera lirica, il Barbiere di Siviglia, e un concerto sinfonico dire ...

Azzurre al Palermo Ladies Open per puntare a Parigi - Azzurre al Palermo Ladies Open per puntare a Parigi - In gara nel prestigioso torneo siciliano, in programma dal 13 al 21 luglio, anche l'ucraina Svitolina ROMA (ITALPRESS) - Ci sarà anche ...