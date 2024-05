Fiorentina-Monza - viola a caccia dei tre punti per continuare la corsa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Il futuronelle prossime competizioni europee, passando dal campionato, nello spazio di cinque giorni. Già, latorna padrona del proprio destino, perché dai due turni casalinghi consecutivi – oggi con ile venerdì contro il Napoli – può dare una svolta ben precisa al cammino verso la qualificazione alle manifestazioni Uefa. Un passo alla volta, però. Ilrappresenta sempre uno scalino importante, da non sottovalutare, anche se ha ancora poco da chiedere alla sua comunque brillante stagione, se non congedarsi con buone prestazioni e, magari, un paio di sgambetti eclatanti. Se a questo si aggiunge la ‘voglia’ di Palladino di ben figurare qui, ecco che i brianzoli hanno tutte le caratteristiche per essere catalogati sotto la voce ’variabile impazzita’. Nel termine ...

