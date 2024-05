Fiorentina-Monza oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Sky e Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la trentaseiesima giornata di. La priorità dei viola rimane la Conference League, ma è importante anche fare punti in campionato per non rimanere a mani vuote in caso di sconfitta in finale contro l’Olympiacos. Ilinvece non ha più nulla da chiedere al campionato, ma punta a fare bene e magari fermare anche ladopo la Lazio. La sfida è in programma, lunedì 13 maggio alle ore 20:45.televisiva Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ma anche insu Sky Go e NOW, oltre che su. SportFace.