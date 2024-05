Fiorentina-Monza | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Le Probabili formazioni di Fiorentina-Monza , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La compagine viola ha bisogno di portare a casa dei preziosi punti per provare a restare tra le prime otto della ...

Scivolata al nono posto ma con in tasca il biglietto di ingresso per la finale di Conference League contro l’Olympiakos, la Fiorentina ospita nel penultimo impegno casalingo stagionale un Monza ormai appagato, reduce da una striscia di sei match ...

Oggi il Toro spettatore interessato di Fiorentina-Monza. Si riapre la volata europea - Oggi il Toro spettatore interessato di fiorentina-monza. Si riapre la volata europea - visto che a quota 50 punti assieme ai granata c'è anche la Fiorentina. I viola però hanno 2 partite in meno, visto che devono ancora recuperare la partita contro l'Atalanta ed oggi affronteranno il ...

Le partite di oggi: il programma di lunedì 13 maggio - Le partite di oggi: il programma di lunedì 13 maggio - Si concludono i fine settimana dei campionati nazionali, su tutti la Serie A che vede le ultime due sfide in programma: Lecce-Udinese alle 18:30, fiorentina-monza a chiudere in serata. E poi ancora, ...

Fiorentina: battere il Monza (stasera, 20,45) per il “paracadute” europeo. Senza Belotti e Ikonè. Formazioni - Fiorentina: battere il Monza (stasera, 20,45) per il “paracadute” europeo. Senza Belotti e Ikonè. Formazioni - Oltre a far ben figurare il Monza, chissà che Raffaele Palladino non voglia vincere contro la Fiorentina (stasera, ore 20,45, diretta su Dazn e Sky), anche per impreziosire il suo curriculum-vitae com ...