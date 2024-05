Fiorentina-Monza | dove vedere la partita?

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un fine settimana che appare interminabile e pronto a concludersi soltanto nel Monday night. Ma? Scopriamolo insieme Oramai pura normalità, i diritti tv fanno parte del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta senza dubbio un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma contemporaneamente si mostra come un grande limite per tifosi e utenti, i quali sono costretti a ricercare diverse informazioni sui match previsti. Ecco che questo articolo assume un valore importante, spiegandoe scoprendo i protagonisti della ...

Jannik Sinner non c'è e nemmeno Carlos Alcaraz; Rafa Nadale e Novak Djokovic sono stati battuti nel weekend. Agli Internazionali BNL d'Italia, uno degli eventi tennis tici più importanti d'Italia, in programma al Foro italico fino al 19 maggio, ...

PS Plus Extra e Premium: salgono a 35 i giochi che lasceranno il catalogo a breve - PS Plus Extra e Premium: salgono a 35 i giochi che lasceranno il catalogo a breve - Il numero dei giochi in uscita dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il 21 maggio è salito a 35, e ora comprendono Horizon Zero Dawn e la serie Darksiders.

Lecco sullo sfondo della Gioconda, la nuova ipotesi sul capolavoro di Leonardo - Lecco sullo sfondo della Gioconda, la nuova ipotesi sul capolavoro di Leonardo - Gli storici dell'arte fanno tutti ipotesi su dove sia stata dipinta la Gioconda. Chiunque veda un ponte pensa che sia stato dipinto lì. Ma Pizzorusso ha individuato in modo convincente il luogo con ...

Harry non ha chiesto di vedere re Carlo: i motivi del mancato incontro con il padre - Harry non ha chiesto di vedere re Carlo: i motivi del mancato incontro con il padre - Gli amici del duca di Sussex avevano affermato che Harry era rimasto piccato, quando suo padre non aveva potuto vederlo, ma aveva invece partecipato - a un paio di chilometri dalla cattedrale di St ...