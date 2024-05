Fiorentina - Maxime Lopez a sorpresa | FUTURO? Potrei tornare in QUESTA squadra…

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le parole di, centrocampista francese della, sul suocon la squadra viola. I dettagli, centrocampista della, ha parlato a gianlucadimarzio.com del suo. FINALE – «Sono molto contento perché sarà la mia seconda finale europea dopo quella che ho fatto col Marsiglia. Non è importante se ero in campo o

Fiorentina, senti Maxime Lopez: 'Non so se resterò. Mi servirebbe tornare a giocare una stagione da titolare' - Fiorentina, senti maxime lopez: 'Non so se resterò. Mi servirebbe tornare a giocare una stagione da titolare' - maxime lopez è arrivato a Firenze la scorsa estate dopo una lunga trattativa con il Sassuolo. Vero e proprio perno del centrocampo neroverde, il francese non è.

M.LOPEZ, Non la mia miglior stagione. Non so se rimarrò - M.lopez, Non la mia miglior stagione. Non so se rimarrò - Intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, il centrocampista della Fiorentina maxime lopez ha parlato della stagione e di quella, più in generale della Fiorentina. "Sono ...

TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO PER ITALIANO. CASTROVILLI DI NUOVO ESTERNO - TOTO-FORMAZIONE: TURNOVER RAGIONATO PER ITALIANO. CASTROVILLI DI NUOVO ESTERNO - Sarà una Fiorentina diversa da quella vista a Brugge, ma quanto diversa La palla passa a Vincenzo Italiano che adesso si trova davanti quindici giorni che lo separano dalla finale di Atene.