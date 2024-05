Fiorentina | battere il Monza stasera - 20,45 per il paracadute europeo Senza Belotti e Ikonè Formazioni

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Oltre a far ben figurare il, chissà che Raffaele Palladino non voglia vincere contro la, ore 20,45, diretta su Dazn e Sky), anche per impreziosire il suo curriculum-vitae come allenatore. Per poterlo mostrare, fra circa un mese, alla stessa società viola. Se Commisso non deciderà, comunque vada la finale di Conference contro l'Olympiacos (oggi sconfitta per 2-0 contro il Paok Salonicco), di vendere la società L'articolo proviene da Firenze Post.