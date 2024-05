Fino a qui tutto bene - come nasce la battuta cult di L’odio? Colpa di Steve McQueen

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 13 maggio 2024)è il responsabile indiretto dellapiù memorabile di, il capolavoro di Matthieu Kassovitz,movie degli anni ’90 premiato per la migliore regia al Festival di Cannes del 1995. La storia, ispirata al vero pestaggio da parte della polizia di Parigi nei confronti di un ragazzo delle Banlieu, racconta la vita di tre giovani uomini di periferia che si confrontano con una società brutale. Oltre ad aver reso famoso Vincent Cassel, il film è noto anche per la sequenza iniziale, dove la voce narrante di Hubert racconta la barzelletta dell’uomo che cade. “Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all’altro, il tizio, per farsi coraggio, si ripete: ‘a qui...