Finale amara per la Correggese Agli spareggi va il Terre di Castelli

(Di lunedì 13 maggio 2024)DIDI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco, Malo, Esposito. A disp. Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Pigozzi, Hoxha, Iori, Scarlata, Prandini. All. Domizzi.: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (46’ st Truzzi), Gigli (36’ pt Benedetti), Bertozzini, Vaccari, Simoncelli (20’ st Solinas), Galletti, Cappelluzzo (40’ st Luppi), Galli (30’ pt Vezzani), Leonardi. A disp. Cipriani, Candeloro, Truzzi, Staiti. All. Gallicchio. Arbitro: Frigo di Parma. Reti: 1’ aut. Ghizzardi (T); 22’ st Carta (T), 33’ st Vaccari (C), 37’ st Dembacaj (T), 50’ st Luppi (C). Note: ammoniti Bruno, Pampaloni (T), Gigli e Vezzani (C). Lacade a Castelvetro nella ...