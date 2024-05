Fgl-Zuma vince tutto E’ miglior capolista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fgl-Castelfranco 3 Ambra Cavallini Pontedera 0 Fgl-: Zuccarelli (K) 5, Chisari 3, Vallicelli 1, Colzi 14, Viola 1, Renieri 12, Vecerina 6, Ferraro 1, Tesi (L), Tesanovic 2, Fava 5, Tosi, Focosi. All. Bracci, vice Ficini. Ambra Cavallini: Casarosa S. (L), Chericoni 6, Andreotti 7, Donati 8 (K), Meini 3, Simoncini 6, Melani, Fenili 6. Melani, Casarosa L, Martelli, Bertini, Mazziotta, Pacchini. All. Becucci, vice Viviani. Parziali 25-17, 25-20, -25, 25-17, 25-17, 25-18. Fgl-; ace 11, bs 11, mv 3. Ambra: ace 6, bs 11, mv 3. . Serie B1 femminile, girone D, ultima giornata La Fgl-conquista anche il secondo derby contro l’Ambra Cavallini, un ultimo successo siglato in appena sessatacinque minuti di gioco per chiudere una "regolaur season" ineguagliabile. Una stagione capolavoro per la ...