Festival di Cannes | l’Italia vola con Parthenope di Paolo Sorrentino

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 –diin concorso per la Palma d’oro e con un cast mirabile a salire la sera del 21 maggio la Montee des Marches con Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Gary Oldman e il giovane cast con la protagonista Celeste Dalla Porta, Dario Aita, Daniele Rienzo, guida la squadra italiana aldi. Un solo film italiano selezionato da Thierry Fremaux quest’anno tra i 22 per il Palmares, in una giuria presieduta dalla regista del fenomeno Barbie Greta Gerwig e con Pierfrancesco Favino, tra i nostri attori più internazionali, atteso in Maria di Pablo Larraìn, Napoli – New York di Gabriele Salvatores, progetti in predicato per la Mostra di Venezia. La trama Un unico titolo, la...

