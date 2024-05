Ferrara - vandalismi al Quadrifoglio | 5 denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – La mattina del 15 aprile, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pontelagoscuro è intervenuta nella sede del centro sociale “Il” di viale Savonuzzi dopo atti di vandalismo. L’intervento era stato necessario in quanto, nel corso della notte, ignoti erano penetrati all’interno della sede dell’associazione e, dopo aver rotto una finestra e avuto accesso all’immobile, si erano diretti al contatore della corrente staccando l’energia elettrica per mettere fuori uso l’impianto di videosorveglianza interno. Nei minuti successivi hanno devastato il locale con mobilio ribaltato, tavoli da biliardo danneggiati, decine di bottiglie custodite nel bar mandate in frantumi sul pavimento ed altrettante asportate e portate via. Dopo aver documentato lo stato dei luoghi, i militari si sono messi all’opera per risalire ...