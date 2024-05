Fermo - barca in fiamme dietro gli scogli | la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza I due occupanti si sono salvati gettandosi in mare

Barca avvolta dalla fiamme a pochi metri dalla riva: due si salvano gettandosi in mare - barca avvolta dalla fiamme a pochi metri dalla riva: due si salvano gettandosi in mare - Al vaglio della Capitaneria le cause dell'incendio Un'imbarcazione da diporto di circa 5 metri è stata avvolta dalle fiamme, stamattina intorno alle 11.30, mentre si trovava davanti alla costa di Port ...

Barca in fiamme dietro gli scogli: la colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza AGGIORNAMENTI IN CORSO - barca in fiamme dietro gli scogli: la colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza AGGIORNAMENTI IN CORSO - fermo - Allarme questa mattina sul tratto di mare al confine fra Lido di fermo e Porto San Giorgio per un’imbarcazione avvolta dalle fiamme. La barca si trovava appena dietro gli scogli, a ...

Truffe nel fermano: due soggetti si sono fatti passare per dipendenti dell’INPS, chiedendo un rimborso - Truffe nel fermano: due soggetti si sono fatti passare per dipendenti dell’INPS, chiedendo un rimborso - I fatti si sono verificanti a Porto San Giorgio e Pedaso. L'azione dei Carabinieri ha portato al deferimento di individui pregiudicati, per aver messo in atto raggiri ben orchestrati ...