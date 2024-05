Molto diffusa in Usa, ora sta prendendo piede anche nel nostro Paese Dopo gli Stati Uniti anche in Italia il Fentanyl sta diventando sempre più un problema sociale. Il governo si muove contro la cosiddetta 'droga degli zombie' per bloccarne la ...

È sempre più allarme Fentanyl: cos'è la "droga degli zombie" dagli effetti collaterali pericolosi - Dagli Stati Uniti l'allarme si è spostato a macchia d'olio dilagando anche nel nostro Paese tant'è che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha parlato senza mezzi termini di "problema epocale":

Fentanyl, emergenza della droga killer: l'incubo è qui. Ma c'è tempo per salvarsi - Non sapremo mai chi ha avuto l'idea di comprare i precursori dalla Cina con cui sintetizzare il fentanyl da vendere in Nord America ma, a suo modo, ha avuto una intuizione geniale. Costa ...

Nordio al G7 di Venezia: «Il Bo occupato Dissentire è lecito ma non possono esserci zone franche dalla legge» - «Tutti possono esprimere dissenso, ma non esistono zone franche dalla legge». È il monito del ministro alla Giustizia Carlo Nordio agli studenti che venerdì hanno occupato il Palazzo del Bo, sede del ...