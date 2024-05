Fedez - intervengono i carabinieri | la notizia da incubo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Personaggi Tv.è coinvolto nel pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, il personal trainer famoso per il presunto flirt con Ilary Blasi? Pare di sì. La notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, i, chiamati dai vigilantes, sono arrivati a casa di Iovino quando la rissa si era già conclusa. L’uomo aveva una ferita al sopracciglio e varie contusioni, tuttavia non ha fatto alcuna denuncia né si è recato in ospedale per farsi medicare. Quando i militari sono arrivati a casa sua, Iovino si è limitato a dire di essere stato aggredito da sconosciuti dopo una lite avvenuta all’interno del The Club di largo Foppa. Com’è andata veramente quella notte? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Eurovision, Laura Pausini rompe il silenzio su Angelina Mango Leggi anche: Marica Pellegrinelli è diventata mamma: la reazione dell’ex Eros ...

