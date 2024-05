Fedez e la clamorosa smentita sul pestaggio | per cosa è stato denunciato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Denuncia per rissa e lesioni”. È questo quanto si legge nella comunicazione di notizia di reato dei carabinieri della Stazione Moscova in merito alai danni di Cristiano Iovino. E il, come emerge dalle carte del fascicolo visionato da Repubblica, è Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come. “Io non c'ero, e quindi? E comunque, quale massacro? Mi dicono che tre giorni dopo questa persona fosse a ballare a Ibiza. Tutti sui giornali parlano di un massacro. Non c'è un referto medico, non c'è la persona ferita. Il reato di lesioni personali deve avere un referto di più di 40 giorni. Anche se si fosse fatto male non c'è reato. Non ci sono gli estremi”, la presa di posizione del rapper al Salone del Libro di Torino. Ma i documenti della Procura lo smentiscono, visto che la denuncia c'è. Come ...