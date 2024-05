Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Iovino ripreso dalle telecamere - il rapper | Ma quale massacr - io non c’ero

Milano – Il filmato mostra il mini-van che piomba in via Traiano e inchioda davanti all’ingresso principale delle sei torri di Parco Vittoria, il complesso residenziale in zona Portello dove abita il personal trainer Cristiano Iovino . Sono le ...

Federico Leonardo Lucia in arte Fedez , nato a Milano il 15 ottobre 1989, è stato deferito all’autorità giudiziaria. I carabinieri lo hanno denunciato per rissa . Ovvero un reato procedibile d’ufficio, senza necessità di denuncia da parte della ...

Fedez-Iovino, il rapper denunciato. I video delle telecamere: è stato il primo a scendere dal van, ha tentato di colpire il personal trainer - Fedez-Iovino, il rapper denunciato. I video delle telecamere: è stato il primo a scendere dal van, ha tentato di colpire il personal trainer - Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino ...

Fedez, le botte a Iovino e la sua smentita - Fedez, le botte a Iovino e la sua smentita - I carabinieri, già il 22 aprile, avevano inviato alla procura la notizia di reato ipotizzando una rissa ma non è chiaro se la procura ... Per questa aggressione non ha fatto denuncia, non ha detto chi ...

Rissa con un personal trainer a Milano, Fedez deferito - rissa con un personal trainer a Milano, Fedez deferito - La versione del rapper: "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente". La rissa dopo un litigio in discoteca per un apprezzamento a una amica di Fedez ...