Fedez denunciato per rissa in discoteca dopo il pestaggio di Cristiano Iovino , il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per il "caffè" con Ilary Blasi. La denuncia è partita d'ufficio. La rissa , infatti, è un reato procedibile anche ...

In un’intervista rilasciata alla trasmissione Zona Bianca mentre si trovava al Salone del Libro, Fedez ha parlato del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer noto alle cronache rosa, in questi termini: “Io non c’ero , e dalla ...

Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Roma, la frecciatina a Fedez: «Praticamente è mio marito». La mamma del rapper: ossessione - Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Roma, la frecciatina a fedez: «Praticamente è mio marito». La mamma del rapper: ossessione - Chiara Ferragni sembra ritrovare il sorriso nella Capitale. La 37enne si è concessa un weekend a Roma con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Una festa ...

Fedez denunciato per le botte a Iovino: emergono nuovi dettagli - fedez denunciato per le botte a Iovino: emergono nuovi dettagli - Emergono altri dettagli del pestaggio di Cristiano Iovino, colpito a Milano in via Traiano: fedez deferito dai carabinieri ...

Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: le telecamere lo inchiodano - fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: le telecamere lo inchiodano - fedez è stato denunciato per il pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. Il rapper è stato denunciato - "deferito" - dall'autorità giudiziaria.