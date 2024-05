Fedez denunciato dai Carabinieri Rissa con Iovino - cosa si vede nei video | Ma poi è andato a ballare

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ex coppia d’oro del jet set italiano, ormai scoppiata, si è trasformata da un Re Mida che trasformava tutto in oro a una calamita per i guai. Se le vicissitudini di Chiara Ferragni le conosciamo ormai a memoria, fra denunce, multe e fughe (dorate) all’estero per sottrarsi alla gogna mediatica, quelle di, che pure era uscito bene dal brutto affare sulle iniziative di beneficenza, si è arricchita di un nuovo capitolo. Legato al “pestaggio” subìto dal personal trainer dei Vip Cristiano. Una faccenda poco chiara che ora, dopo che le Forze dell’Ordine hanno visionato le immagini riprese delle telecamere, ha portato a una denuncia pernei confronti del rapper. Sì, perché nelle imagini girate dal circuito di sorveglianza si vedrebbe Federico scendere da un Van, andare incontro ae poi cercare di ...

Fedez, la popolarità e la "sindrome dell'assediato" - fedez, la popolarità e la "sindrome dell'assediato" - Per il suo bene, fedez dovrebbe imparare ad agire meno d'impulso e a non vedere complotti: nessuno è ossessionato da lui ma se vivesse meno sopra le righe magari non riceverebbe quelle attenzioni inde ...

Fedez denunciato per il caso Iovino, ripreso dalle telecamere: «Ma quale massacro, io non c’ero» - fedez denunciato per il caso Iovino, ripreso dalle telecamere: «Ma quale massacro, io non c’ero» - Le telecamere che hanno ripreso il pestaggio inquadrerebbero il rapper quando prova a colpire Iovino. «Lui tre giorni dopo era a ballare» ...

Fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - fedez denunciato per il pestaggio di Iovino: lui nega le accuse - Dalla separazione con l’ormai ex moglie Chiara Ferragni, pare proprio che fedez abbia scelto di regredire al suo stato di “ragazzo della periferia”. Nonostante nelle interviste dichiari di temere il ...