Fedez adesso è davvero nei guai - le telecamere lo incastrano | ha tentato di picchiare Iovin - denunciato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nelle ultime ore,– raggiunto da La Stampa – si è completamente scagionato circa il pestaggio di Cristianoo. Ora però la situazione cambia… Ma cosa è successoa Milano? Come sappiamo, il presunto amante di Ilary Blasi è stato picchiato da diverse persone scese da un van a seguito di una serata in discoteca. Si è parlato prima di sei e poi di nove sconosciuti: quel che è certo è che immediatamente dopo la rissa, sono intervenuti sia i sanitari del 118, che le Forze dell’Ordine. Nonostanteo non abbia sporto denuncia, questa è partita automaticamente d’ufficio, poiché il personal trainer è stato comunque visitato a seguito del pestaggio. Fra le persone coinvolte ci sarebbe anche, riconosciuto da due testimoni che hanno assistito alla scena. Il rapper ha sempre negato di ...

Fedez ha fatto un’ospitata non programmata alla trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. In un momento in cui si trovava a Roma per un processo contro il Codacons, ha deciso di fare visita ...

Fedez denunciato per rissa, ecco cosa è successo - fedez denunciato per rissa, ecco cosa è successo - Nel fine settimana tra il 21 e il 22 aprile, si è verificato un evento che ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Il famoso rapper Federico Leonardo Lucia, noto come fedez, è stato coinvolto in ...

Fedez denunciato per il pestaggio di Cristiano Iovino: dal The club alle botte, cos'è davvero successo quella notte - fedez denunciato per il pestaggio di Cristiano Iovino: dal The club alle botte, cos'è davvero successo quella notte - Il rapper è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di rissa la notte in cui il personal trainer è stato pestato sotto casa sua. Il branco, prima di fuggire, ha anche minacciato i due gua ...

Botte, minacce, tronisti: la lunga notte (forse) di Fedez e Iovino - Botte, minacce, tronisti: la lunga notte (forse) di fedez e Iovino - Il rapper al Salone del Libro smentisce le accuse di rissa e lesione, ma alcune riprese potrebbero inchiodarlo. Cos’è successo davvero a CityLife tra il 21 e il 22 aprile