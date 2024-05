Fallout 4 | la durata effettiva dell’acclamato titolo Bethesda

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 13 maggio 2024) Quando la guerra non sembra cambiare mai, è bene sapere quando finisce: ecco ladi4 per i nuovi fan della saga Siccome sono in molti a riscoprire4 ora che è imminente l’atteso debutto delsu next-gen, cogliamo l’occasione per dedicare qualche riga alladel gioco. Sebbene solitamente si tratti di un articolo antecedente il day one, faremo una piccola eccezione ora che la perla disi è già accaparrata la corona di gioco dell’anno (otto anni fa!). Come sempre, nel gioco sarete tra i pochi sopravvissuti alla guerra nucleare e, nel caso del Vault 111 da cui farete capolino, pure gli unici. Starà a voi, nel gioco, ricostruire (letteralmente) la civiltà nelle terre desolate, e nella Game of the Year Edition le cose ...