Facevano prostituire ragazze minorenni - 10 misure cautelari

(Di lunedì 13 maggio 2024) Avrebbero fattoin strutture di lusso delle province di Bari e Bat alcunecon la promessa di facili guadagni. E' stata la denuncia di una mamma a far scattare l'indagine degli agenti della Squadra Mobile di Bari sfociata oggi nell'esecuzione di dieci. I provvedimenti restrittivi, emessi dal gip del tribunale di Bari su richiesta della Procura, sono stati eseguiti nel capoluogo regionale, ma anche a Trani, Lecce e Roma. Quattro donne, rispettivamente di anni 35, 21, 25 e 24, un 29enne un 25enne barese sono stati arrestati e condotti in carcere, con l'accusa di "aver indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di treminori, traendo un ingente guadagno dalle prestazioni sessuali offerte, a pagamento, ad una ...

