Facevano prostituire ragazze di 16 anni | arrestati quattro donne e due uomini - due clienti ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Orrore e sconcerto a Bari dovee due, tutti baresi, sono staticon l’accusa di aver organizzato e gestito un giro di prostituzione minorile in b&b di lusso situati nelle province di Bari e Bat. Le vittime sarebbero tre16enni, convinte a prostituirsi promettendo loro il 50% dei guadagni, cifre che arrivavano fino a diverse centinaia di euro a prestazione.Leggi anche: Favoreggiamento della prostituzione, ecco chi è il poliziotto e politico arrestato Cosale tre 16enni Le tre 16enni, tutte studentesse di Bari, utilizzavano poi quel denaro per acquistare abiti, borse e scarpe di famosi marchi e per cenare in ristoranti di lusso. A scoperchiare questo losco giro di affari è stata la Squadra mobile del capoluogo pugliese che ha ...