Fabio Rovazzi scippato del telefono durante la diretta sui social VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 13 maggio 2024) La vastità dell’assurdo, parafrasando la frase “La vastità del caz*o che me ne frega” che lo ha reso celebre. Perché ha dell’incredibile quel che è accaduto a. Lo youtuber e cantante milanese è stato derubato del cellulare che sta utilizzando per unasui. Proprio così, tutto è stato immortalato dal suo dispositivo mentre stava accadendo. Stava dialogando coi follower sui prossimi impegni. Proprio nel momento in cui stava per rispondere a chi gli chiedeva dove si trovasse, ecco avventarsi come un ratto sul formaggio un giovane apparso pochi istanti prima alle sue spalle. Milano, un maranza ha rubato ilunaInstagram pic.twitter.com/I8wdCdn1dr— ...