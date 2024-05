Fabio Rovazzi non è stato derubato del cellulare - era una strategia pubblicitaria | “Tutto finto”

(Di lunedì 13 maggio 2024)non èdel suoa Milano, era tutta finzione. Il cantante è tornato sui social e ha spiegato di aver organizzato un finto furto solo per pubblicizzare l'uscita del prossimo brano con Il Pagante, dal titolo Maranza: "Lato stampa è un pò sfuggita di mano la cosa, ci tenevo a tranquillizzarvi, era tutto finto".

