F1 - GP Emilia-Romagna 2024 | programm - ora -i, -tv, streaming Si corre a Imola dal 17 al 19 maggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo un fine settimana di riposo è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio del Made in Italy e dell’che avrà valenza di settimana tappa della stagione. Sul tracciato dile emozioni non mancheranno. Intanto si tornerà a gareggiare sulla pista romagnola dopo che, un anno fa, il fine settimana venne cancellato per colpa dell’alluvione che aveva devastato tutta la zona. A 12 mesi di distanza l’attesa è ovviamente enorme e siamo pronti per vivere una tre-giorni davvero interessante. Sulla pista del Santerno come sempre saranno Max Verstappen e la Red Bull i grandi favoriti, ma Lando Norris, fresco di successo a Miami e la McLaren proveranno a confermare il passo in avanti compiuto in Florida. ...