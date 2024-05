Eziolino Capuano | 'Vicenza? A Taranto farebbe fatica anche il Manchester City'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Vigilia di gara per il, che prosegue la marcia playoff di Serie C, dove affronterà ilnel Primo Turno della Fase Nazionale....

Con la vittoria a Latina, il Taranto ha chiuso il campionato a 69 punti sul campo, 65 in classifica per via della penalizzazione. L`allenatore...

Vigilia di gara per il taranto, che prosegue la marcia playoff di Serie C, dove affronterà il Vicenza nel Primo Turno della Fase Nazionale. Del match, davanti.

In programma da martedì a sabato cinque scontri: si gioca con sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio passa la miglior classificata durante la stagione ...

La gara di andata è prevista per martedì 14 maggio, alle ore 20:30, allo stadio Erasmo Iacovone.