Export e Agricoltura | record 2023

(Di lunedì 13 maggio 2024): nelundi oltre 60 mld I fattori che determinano la crescita del Made in Italy – dal campo alla tavola oltreconfine A firma di Marta Bonati, Country Manager di Ebury Italia L’agroalimentare è, ad oggi, il primo settore dell’economia italiana per numero di occupati, valore della produzione e valore aggiunto. L’intera filiera genera un fatturato di 523 miliardi di euro, coinvolge 1 milione e 200mila imprese e dà lavoro a 3 milioni e 600mila occupati 1. Nel, l’agricolo ha segnato unstorico, superando i 64 miliardi di euro e registrando una crescita significativa del 6% rispetto all’anno precedente 2. Il principale mercato di destinazione per le esportazioni agroalimentari italiane è l’Unione Europea, che assorbe ...

