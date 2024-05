Ex vippona debutta al cinema | per lei si aprono le porte di Hollywood

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Da exad attrice aper recitare in un film Horror molto particolare. Ecco di chi si tratta Prima cantante, chirurgo, ex gieffina, naufraga e adesso per Jenny (Giacomo) Urtis siledi. L’exdebutterà come attrice per un film Horror molto particolare. A rivelarlo è Dagospia che afferma: “Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo er0t*c0-mistico. Non c’è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita: “Come state? Ho una bellissima notizia da darvi, ve la dirò a voce, ciao a tutti”. Leggi anche–> Isola dei Famosi, il sondaggio, Artur, Samuel e Rosanna: chi sarà il nuovo ...