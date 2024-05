Evade dai domiciliari e commette una rapina - nei guai 37enne

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato untarantino, con diversi precedenti penali alle spalle, perché ritenuto presunto responsabile dei reati diimpropria, furto ed evasione.L’uomo si sarebbe reso protagonista, qualche giorno addietro, di unaimpropria ai danni di un supermercato di Via Mazzini, dal quale aveva asportato merce per un valore di poco più di 100 euro, di fronte alla richiesta di esibizione dello scontrino della merce in suo possesso, da parte di un addetto al supermercato, illo avrebbe minacciato di fargli del male.Qualche tempo dopo, sempre lo stesso soggetto, con il medesimo modus operandi, avrebbe rubato altra merce dallo stesso supermercato per un valore di circa 106 euro.Entrambi gli episodi sono stati denunciati dal responsabile dell’esercizio ...

