Eurovision - Minghi scatenato contro Nemo | il commento al vetriolo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sull’Song Contest appena concluso, Amedeo, celebre cantautore italiano, ha espresso un giudizio decisamente severo. In particolare, ha criticato sia l’organizzazione che i contenuti presentati. Senza dimenticare una stoccata verso, il cantante in gonnella svizzero che ha vinto la competizione. La presa di posizione riflette un profondo dissenso verso quella che percepisce come una deriva spettacolare dell’evento, a detrimento della qualità musicale.non ha fatto mistero del suo disappunto, descrivendo il festival come “Sodoma e Gomorra“, e lamentando un abbandono dell’essenza musicale a favore di scenografie e costumi eccessivi, che distolgono l’attenzione dal valore artistico delle esibizioni. Questa percezione lo ha portato a non riuscire a seguire l’evento fino alla fine, segno di una ...