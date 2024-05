(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – "Non c'è assolutamente alcuna ragione" che giustifichi il divieto di portare ladell'Ue nella Malmo Arena per l', dato che è anche "ladel Consiglio d'Europa", che comprende 46 Paesi europei. Lo dice ilcapo della CommissioneEric Mamer, a Bruxelles durante il briefing con la stampa, a proposito

Eurovision e bandiera Unione europea vietata, interviene portavoce Ue - eurovision e bandiera Unione europea vietata, interviene portavoce Ue - (Adnkronos) - "Non c'è assolutamente alcuna ragione" che giustifichi il divieto di portare la bandiera dell'Ue nella Malmo Arena per l'eurovision, dato che è anche "la bandiera del Consiglio d'Europa" ...

Perché La Noia di Angelina Mango è ritornata in testa ai brani più utilizzati su TikTok - Perché La Noia di Angelina Mango è ritornata in testa ai brani più utilizzati su TikTok - Angelina Mango, dopo le grandi performance all'eurovision Song Contest 2024 di Malmo, ritorna in testa alla classifica dei brani più utilizzati su TikTok ...

Eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo - eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo - Una accoglienza trionfale a Zurigo per Nemo, che ha vinto l'eurovision Song Contest 2024 rappresentando la Svizzera. Il 24enne cantante elvetico che ha convinto sia le giurie nazionali che ...