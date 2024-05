Eurovision da record Grandi ascolti e polemiche Per Nemo un plebiscito

(Di lunedì 13 maggio 2024) MALMÖ "L’? Non ci interessa" dicevano ai piani alti della Rai negli anni Duemila ribadendo la distanza tra la glitterata “Sanremo continentale” e le scelte editoriali dell’azienda. Sarebbe interessante conoscere le opinioni di certi dirigenti oggi che il Contest organizzato dell’European Broacasting Union incolla allo schermo oltre 5 milioni e 340mila spettatori con uno share del 36% come accaduto dell’altra sera per la finalissima della 68ª edizione in diretta dalla Malmö Arena. A focalizzare il peso attuale della manifestazione sull’offerta tv di Viale Mazzini c’è il punto di vista dei nuovi amministratori. "In un contesto internazionale complicato, e malgrado le difficoltà oggettive l’ESC si è confermata un’occasione per unire i popoli e generazioni in nome della musica, dell’amicizia e dell’inclusività" commenta infatti la presidente Rai Marinella ...

