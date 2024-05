Europee | Renzi - ' chi vota Fi vota bis Von der Leye - chi vota Stati uniti d' Europa per cambiare'

Tempo di lettura: 3 minutiMatteo Renzi ritorna a Napoli stavolta per dare la sua benedizione personale per la campagna elettorale dei candidati di Stati Uniti d’Europa a Napoli e provincia: Enzo Maraio, consigliere regionale, Sandra Lonardo ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Oggi Ursula von der Leyen apre la campagna elettorale di Tajani. È molto semplice. Chi vota Forza Italia vuole il bis di Ursula, chi vota Stati Uniti d'Europa vuole cambia ...

Scendono ancora le preferenze per Fratelli d'Italia. Per la terza settimana consecutiva il partito di Giorgia Meloni subisce una flessione anche se resta ampiamente al primo posto in classifica con il ...

"Da oggi noi facciamo partire una mozione di sfiducia nei confronti di Emiliano attraverso una raccolta firme, una petizione. Chi vuole può sul nostro sito chiedere le sue dimissioni. (ANSA)