Europee - i pericoli del populismo per la nostra sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Qual è ilpiù pericoloso per la, in questa fase della campagna europea? Rispondono Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa, Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, e Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Pinotti, Corazza e Parenti erano ospiti del dibattito "L'Europa (e le) senza se e senza ma", organizzato dal Foglio, in collaborazione con Parlamento europeo e Commissione europea, nella sala Europa Experience - David Sassoli. Sostenibilità, difesa e commercio spiegati e raccontati da esponenti dell'Ue, con focus sulla campagna elettorale europea, con la moderazione dal direttore del Foglio Claudio Cerasa. Rivedi qui la sessione integrale