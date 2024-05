Europee | Fratoianni - ' no a Ue menefreghista e leaderista delle destre'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Si può scegliere un'Europa diversa rispetto a quellaclimafreghiste e leaderiste, perché non si può giocare a essere borgatara senza andare a parlare con chi ci vive e con quelli che fanno fatica, a cui hai tolto il reddito di cittadinanza. Serve un voto per scegliere un futuro verde, giusto e di pace. Noi siamo convinti che l'Europa serva, ma l'esistenza e la natura dell'Europa non è scontata. Può essere l'Europa di Orban o un'altra Europa, noi vogliamo un'altra Europa”. Così Nicolain una conferenza stampa alla Camera con Angelo Bonelli.

Roma, 13 mag. (askanews) – "Non puoi pensare, quando c'è in gioco il tema della democrazia in un momento fondamentale come la campagna elettorale, di pensare a te stessa. Questa è una questione che co ...

Roma, 13 mag. (askanews) - I due leader di Alleanza Verdi Sinistra saranno domani (Nicola fratoianni) e lunedì (Angelo Bonelli) a Budapest per visitare in carcere Ilaria Salis, loro candidata alle ...